Weniger tödlich verunglückte Autofahrer - mehr Verletzte 

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis. Im zurückliegenden Jahr 2024 zeichneten sich in der Verkehrsunfallstatistik ganz unterschiedliche Entwicklungen ab, wie das Polizeipräsidiumsmannheim in einer aktuellen Übersicht aufgeschlüsselt hat. So stieg die Zahl der Verkehrsunfälle um 3,3 Prozent von 30.823 auf 31.830 leicht an. Eine Zunahme gab es auch bei Unfällen, bei welchen Menschen zu Schaden kamen. Diese erhöhten sich um 3,9 Prozent.