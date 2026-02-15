Polizei

Verletzte nach Schlägerei bei Fastnachtsveranstaltung in Heidelberg 

Bei einer Fastnachtsveranstaltung in Heidelberg haben sich zwei 36-jährige Männer geprügelt. Beide wurden verletzt.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. (Symbolbild)

Heidelberg. Bei einer Fastnachtsveranstaltung im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund haben sich in der Nacht auf Sonntag zwei 36-jährige Männer geprügelt. Beide wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt, teilte die Polizei mit.

Demnach eskalierte die Situation am Samstag gegen 23.55 Uhr im Schwalbenweg. Ein 36-jähriger Sicherheitsmitarbeiter sollte im Auftrag des Veranstalters einem ebenfalls 36-jährigen Mann den weiteren Zutritt zur Veranstaltungshalle verwehren. Der Mann sei alkoholisiert gewesen und soll anschließend unvermittelt auf den Sicherheitsmitarbeiter zugegangen sein. Dabei habe er versucht, sich unter Anwendung körperlicher Gewalt erneut Zugang zur Halle zu verschaffen.

Als der Sicherheitsmitarbeiter eingreifen und den Mann fixieren wollte, kam es laut Polizei zu einer Schlägerei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich die Lage wieder beruhigt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem alkoholisierten Mann einen Wert von 1,6 Promille. (dls)

