Hinweise gesucht

Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bei einem Einbruch in Viernheim dringen die Täter wohl über ein Fenster ein. Die Polizei ermittelt.

Die Einbrecher stehlen einen Schmuckgegenstand (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Einbrecher stehlen einen Schmuckgegenstand (Symbolbild).

Viernheim. Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in der Straße „Hinter den Zäunen“ in Viernheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang. Sie suchten im Inneren nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 06252 7060 abgegeben werden. (sig)

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