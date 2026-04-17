Viernheim: Elfähriger Junge nach Unfall verletzt liegen gelassen
Ein Auto hat in Viernheim einen elfjährigen Fahrradfahrer erfasst. Der Junge wurde verletzt, der Pkw-Fahrer machte sich aus dem Staub.
Viernheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag ist ein elfjähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Junge mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst und zu Fall gebracht wurde. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.