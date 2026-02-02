Einbruch

Viernheim: Kriminelle brechen gewaltsam in Gaststätte ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Viernheimer Lokal eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld.

Die Einbrecher hebelten gewaltsam die Tür zur Gaststätte auf (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Einbrecher hebelten gewaltsam die Tür zur Gaststätte auf (Symbolbild).

Viernheim. Kriminelle sind in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in der Lorscher Straße in Viernheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten sie gewaltsam die Tür zum Lokal auf und stahlen anschließend Bargeld aus der Kasse. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (heh)

