Viernheim: Kriminelle brechen gewaltsam in Gaststätte ein
Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Viernheimer Lokal eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld.
Viernheim. Kriminelle sind in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in der Lorscher Straße in Viernheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten sie gewaltsam die Tür zum Lokal auf und stahlen anschließend Bargeld aus der Kasse. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (heh)