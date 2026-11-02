Viernheim: Schmuck bei Einbruch in Wohnung gestohlen
Unbekannte sind in Viernheim in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Viernheim. Bislang noch unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, übernahm die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen und sucht Zeugen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.