Polizei

Viernheim: Schmuck bei Einbruch in Wohnung gestohlen

Unbekannte sind in Viernheim in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Symbolbild Foto: Marco Schilling
Symbolbild

Viernheim. Bislang noch unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, übernahm die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen und sucht Zeugen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.

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