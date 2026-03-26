Viernheim: Unbekannte brechen Audi auf und stehlen Geldbeutel
Unbekannte sind in Viernheim in einen Audi eingedrungen und haben eine Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.
Viernheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag, 24. März, in Viernheim einen Audi aufgebrochen und einen Geldbeutel daraus gestohlen. Nach Angaben der Polizei befand sich das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße „Auf der Beune“. Wie genau die Kriminellen in das Auto eindrangen, ist noch nicht bekannt. In dem Portemonnaie befand sich neben Bargeld auch noch persönliche Dokumente.
Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegengenommen. (heh)