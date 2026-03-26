Kriminalität

Viernheim: Unbekannte brechen Audi auf und stehlen Geldbeutel

Unbekannte sind in Viernheim in einen Audi eingedrungen und haben eine Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem Portemonnaie befanden sich neben Geld auch persönliche Dokumente (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In dem Portemonnaie befanden sich neben Geld auch persönliche Dokumente (Symbolbild).

Viernheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag, 24. März, in Viernheim einen Audi aufgebrochen und einen Geldbeutel daraus gestohlen. Nach Angaben der Polizei befand sich das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße „Auf der Beune“. Wie genau die Kriminellen in das Auto eindrangen, ist noch nicht bekannt. In dem Portemonnaie befand sich neben Bargeld auch noch persönliche Dokumente.

Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegengenommen. (heh)

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