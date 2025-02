Viernheim: Unbekannte flüchten nach Einbruch mit Kleidung und Uhren 

Viernheim. Unbekannte sind am Donnerstag in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Viernheimer Bahnhofstraße eingebrochen. Sie entwendeten hochwertige Bekleidung und Uhren, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter zwischen 7.30 und 17 Uhr durch die Tür in die Wohnung gelangten und anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (dls)