VRN-Tickets werden ab Januar teurer

Diese Entscheidung dient den Zielen, einen zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr in der Metropolregion Rhein-Neckar aufrechtzuerhalten, keine Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen und in modernere Verkehrslösungen zu investieren. VRN-Geschäftsführer Dr. Michael Winnes betonte: „Gleichzeitig ist uns bewusst, dass jede Preisanpassung eine zusätzliche Belastung für die Fahrgäste darstellen kann. Deshalb sind wir bestrebt, diese auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken.“ Die Preisanpassung erfolge gemäß Vorgabe von Bund und Ländern gleichmäßig über alle VRN-Tarifprodukte hinweg, lediglich notwendige Rundungen seien berücksichtigt worden.