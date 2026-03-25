Walldorf/Wiesloch: Unfall auf A5 sorgt für 10 Kilometer Stau
Zwei Autos sind auf der A5 bei Walldorf/Wiesloch kollidiert. Es bildete sich ein 10 Kilometer langer Stau.
Wiesloch/Walldorf. Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag auf der A5 bei der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch kollidiert. Über mögliche Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor, nach ersten Angaben.
Ein Mini Cooper fuhr gegen 17.30 Uhr auf einen BMW auf. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.
Der Verkehr staute sich zwischen Kronau und Heidelberg/Schwetzingen auf rund 10 Kilometer zurück. Weitere Informationen Folgen. (tak)