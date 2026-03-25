Unfall

Walldorf/Wiesloch: Unfall auf A5 sorgt für 10 Kilometer Stau

Zwei Autos sind auf der A5 bei Walldorf/Wiesloch kollidiert. Es bildete sich ein 10 Kilometer langer Stau.

Ein Verkehrsunfall sorgt für lange Verzögerungen aus der A5 bei Wiesloch/Walldorf. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Ein Verkehrsunfall sorgt für lange Verzögerungen aus der A5 bei Wiesloch/Walldorf. (Symbolfoto)

Wiesloch/Walldorf. Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag auf der A5 bei der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch kollidiert. Über mögliche Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor, nach ersten Angaben.

Ein Mini Cooper fuhr gegen 17.30 Uhr auf einen BMW auf. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Verkehr staute sich zwischen Kronau und Heidelberg/Schwetzingen auf rund 10 Kilometer zurück. Weitere Informationen Folgen. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A8 bei Pforzheim gesperrt – Unfall sorgt für langen Stau
Sperrung

A8 bei Pforzheim gesperrt – Unfall sorgt für langen Stau

Ein Überholmanöver endet auf der A8 bei Pforzheim in einem Unfall: Zwei Menschen werden leicht verletzt, hoher Sachschaden und ein langer Stau sind die Folge.

16.11.2025

Walldorf: Kilometer langer Stau und vier Verletzte nach Unfall auf A6
Auffahrunfall

Walldorf: Kilometer langer Stau und vier Verletzte nach Unfall auf A6

Auf der A6 zwischen Sinsheim und Walldorf ist es aufgrund von einem Auffahrunfall zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen. In Richtung Mannheim staute es sich rund 10 Kilometer.

14.10.2025

Langer Stau nach Unfall auf A6
Rhein-Neckar-Kreis

Langer Stau nach Unfall auf A6

Auf der Autobahn 6 stoßen mehrere Fahrzeuge zusammen. Auf dem Weg zum Unfallort benötigen die Helfer dann selbst Hilfe.

05.08.2025

Unfall mit fünf Autos – mehrere Kilometer Stau auf A5
Unfallserie

Unfall mit fünf Autos – mehrere Kilometer Stau auf A5

Ein Auto bremst auf der A5 im Landkreis Ortenaukreis ab. Dahinter fährt ein Fahrzeug auf. Das löst eine ganze Reihe weiterer Unfälle aus.

27.07.2025

Langer Stau nach Unfall auf A3
Verkehr

Langer Stau nach Unfall auf A3

Nach einem Unfall liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Die Strecke muss vorübergehend gesperrt werden. Der Stau wächst auf über 20 Kilometer Länge.

19.03.2025