Warum der McDonald's am Mannheimer Meßplatz geschlossen hat

Nach 25 Jahren ist das McDonald’s-Restaurant am Alten Meßplatz in Mannheim geschlossen. Grund dafür ist die technische Entwicklung der Fast-Food-Kette, mit der das Lokal in der Neckarstadt nicht mehr mithalten konnte, erklärte Franchisenehmer Manfred Büch im Gespräch mit dieser Redaktion. „Dieses Restaurant mit der bestehenden Technik ist nicht mehr lebensfähig“, sagte er. Büch verweist in dem Zusammenhang beispielsweise auf die Bestell-Terminals, die in anderen McDonald’s-Filialen bereits gang und gäbe sind.

McDonald's in Mannheim aus strategischen Gründen geschlossen

Büch will das Geld stattdessen in die beiden anderen McDonald’s-Restaurants stecken, die er auf den Planken und in Neckarau führt. Hier würden auch die Mitarbeiter der Filiale am Alten Meßplatz weiterbeschäftigt. Die beiden Läden will Büch umbauen und durch Investitionen in die Technik stärken. „Damit sollen die Abläufe optimiert werden“, was sowohl Gästen als auch Mitarbeitern zugute kommen soll.