Was darf Klima-Aktivismus?

Was darf und soll Klima-Aktivismus? Und wie viel Verantwortung kann man Einzelpersonen im Kampf um Klimagerechtigkeit zumuten? Darüber diskutierten Bernward Gesang, Professor für Philosophie und Wirtschaftsethik, „Fridays For Future“ (FFF)-Sprecherin Darya Sotoodeh und Daniel Linnenbrink von „Extinction Rebellion“ am Mittwochabend in der Universität Mannheim unter Moderation von Laura Volk.