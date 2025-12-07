Weihnachtsbaum-Diebe in Heidelberg geschnappt

Heidelberg. Offensichtlich nicht wirklich durchdacht war der versuchte Diebstahl eines Weihnachtsbaums von drei Personen auf dem Heidelberger Marktplatz. Die Drei wurden nach Polizeiangaben bei ihrer Tat durch einen Sicherheitsmitarbeiter beobachtet, der auch sofort die Polizei verständigte. Ausgerechnet am Nikolaustag hatten die Personen gegen 3 Uhr versucht, einen Weihnachtsbaum zu entwenden. Als der Sicherheitsmitarbeiter die Täter zur Rede stellte, ergriffen sie die Flucht. Einer der Baumdiebe konnte durch den Mitarbeiter festgehalten und der Polizei überstellt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen bezüglich der beiden Mittäter aufgenommen.

Räuberische Erpressung

Mannheim. Ein Kiosk wurde am Freitag in Mannheim-Neckarau überfallen. Nach Polizeiangaben betraten gegen 17.15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter ein Kiosk in der Friedrichstraße. Unter Vorhalt einer Pistole forderten die Täter die Herausgabe des Geldes. Die Angestellte händigte daraufhin ihre Geldbörse an die Täter aus, in der sich 400 Euro Bargeld befanden. Außerdem erbeuteten die Täter noch Tabakwaren im Wert von 2.000 Euro, die sie in einem mitgeführten Rucksack verstauten. Die Angestellte konnte die Flucht ergreifen und die Polizei verständigen. Dennoch blieben die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos. Die unbekannten Täter flüchteten in Richtung Marktplatz Neckarau. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Täter männlich, 1,90 Meter groß, 35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, maskiert mit einem dunklen Schal, schwarze Pistole.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.

