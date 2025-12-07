Weihnachtsbaum-Diebe in Heidelberg geschnappt
Von wegen besinnlicher Advent: Die Polizei hatte auch an diesem Wochenende einiges zu tun. Dazu gehörten Demos rund um den CDU-Parteitag in Heidelberg und ein Überfall auf ein Kiosk in Mannheim.
Heidelberg. Offensichtlich nicht wirklich durchdacht war der versuchte Diebstahl eines Weihnachtsbaums von drei Personen auf dem Heidelberger Marktplatz. Die Drei wurden nach Polizeiangaben bei ihrer Tat durch einen Sicherheitsmitarbeiter beobachtet, der auch sofort die Polizei verständigte. Ausgerechnet am Nikolaustag hatten die Personen gegen 3 Uhr versucht, einen Weihnachtsbaum zu entwenden. Als der Sicherheitsmitarbeiter die Täter zur Rede stellte, ergriffen sie die Flucht. Einer der Baumdiebe konnte durch den Mitarbeiter festgehalten und der Polizei überstellt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen bezüglich der beiden Mittäter aufgenommen.
Räuberische Erpressung
Mannheim. Ein Kiosk wurde am Freitag in Mannheim-Neckarau überfallen. Nach Polizeiangaben betraten gegen 17.15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter ein Kiosk in der Friedrichstraße. Unter Vorhalt einer Pistole forderten die Täter die Herausgabe des Geldes. Die Angestellte händigte daraufhin ihre Geldbörse an die Täter aus, in der sich 400 Euro Bargeld befanden. Außerdem erbeuteten die Täter noch Tabakwaren im Wert von 2.000 Euro, die sie in einem mitgeführten Rucksack verstauten. Die Angestellte konnte die Flucht ergreifen und die Polizei verständigen. Dennoch blieben die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos. Die unbekannten Täter flüchteten in Richtung Marktplatz Neckarau. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Täter männlich, 1,90 Meter groß, 35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, maskiert mit einem dunklen Schal, schwarze Pistole.
Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.
Blockade bei CDU-Parteitag
Heidelberg. Anlässlich des CDU-Parteitages, der am Samstag in Heidelberg stattgefunden hat, kam es zu mehreren angemeldeten Versammlungen. An diesen nahmen insgesamt 140 Personen teil. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich. Im Vorfeld der angemeldeten Versammlung gelangten jedoch gegen 14.30 Uhr sieben Personen auf ein Privatgelände und klebten sich dort vor dem Ein- und Ausfahrtsbereich einer Tiefgarage fest. Eine Ausfahrt der darin befindlichen Fahrzeuge war zeitweise nicht möglich, berichtet die Polizei. Gegen 16.30 Uhr konnte durch die Polizei die Blockade vollständig aufgelöst werden; die Personen wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Diese müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung strafrechtlich verantworten. Zeitgleich zu dieser Aktion versammelte sich vor dem Eingang des Veranstaltungsgebäudes eine kleine Personengruppe, um in den abgesperrten Bereich zu gelangen. Aufgrund der Absperrmaßnahmen konnte dies verhindert werden, heißt es abschließend im Polizeibericht.