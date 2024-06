Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

„Spiel mit!“ im Technoseum Mannheim

Am Samstag, 22. Juni, eröffnet eine neue spannende Ausstellung im Technoseum. Ob Brettspiel, Puzzle oder Modelleisenbahn: Die Ausstellung „Spiel mit! Bauen – Zocken – Knobeln“, die vom 22. Juni 2024 bis zum 9. März 2025 zu sehen ist, zeigt über 1.000 Objekte aus der Zeit um 1900 bis heute und von der Puppenstube bis zur Spielkonsole. An insgesamt zwölf Stationen kann man seinem Spieltrieb freien Lauf lassen: So werden unter anderem an einer Modelleisenbahn-Anlage die Weichen gestellt, Klemmbausteine zusammengebaut oder Gehirn und Feinmotorik mit Zauberwürfeln trainiert. Mit Tret-Traktor und Bobby-Car testen Kleinere einen Fahrparcours; für große wie kleine Spielefans stehen eine Kugelbahn sowie eine Carrera-Bahn bereit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Ein eigener Bereich widmet sich Video-Games: Neben Klassikern wie Tetris und Pong kann man auch das Rollenspiel „Final Fantasy“ ausprobieren sowie das Aufbau- und Puzzlespiel „Dorfromantik“ – oder auch einen Ego-Shooter wie „Halo 2“, der zu den meistverkauften Xbox-Spielen gehört und in der Ausstellung erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Das Technoseum ist an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ins Museum und zu allen Aktionen ist zur Eröffnung frei.

Foto: Technoseum Mannheim

Sommerfest beim Alpenverein Weinheim

Am Samstag, 22. Juni, von 13 bis 21 Uhr sind alle Mitglieder, Freunde und Neugierige zum Sommerfest des Deutschen Alpenvereins auf das Gelände in der Birkenauer Talstraße 99, Weinheim, eingeladen. Am Turm oder im Fels darf geklettert werden, erfahrene Kletterer der Sektion übernehmen die Betreuung. Und: Die Ausleihe von Kletterausrüstung ist an diesem Tag kostenfrei. Beim Einsetzen der Dunkelheit ist auch ein Sonn-Wend-Feuer geplant. Unterhaltung verspricht ein Spaßwettkampf inklusive Kostümwettbewerb von 13.30 bis 17 Uhr mit Siegerehrung um 18 Uhr.

Foto: Kathrin Oeldorf Beim Sommerfest darf geklettert werden - natürlich geben Profi-Kletterer vom Alpenverein Unterstützung.

Kinderprogramm Literaturtage Heidelberg

feeLit — Internationales Literaturfestival Heidelberg findet vom 20. bis zum 30. Juni 2024 im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz Heidelberg statt. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es täglich Programm und als Highlight für Familien (mit Kindern ab 10 Jahren) liest die bekannte und beliebte Kinderbuchautorin Cornelia Funke am Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr, aus ihrem neuen Buch: "Tintenwelt 4. Die Farbe der Rache". Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.

Fürth: Johannismarkt

Vom 21. Juni bis 24. Juni 2024 findet in diesem Jahr wieder der Johannismarkt in Fürth statt. Neben viel Musik, buntem Treiben und zünftigen Leckereien, zieht sich am Sonntag ab 14 Uhr der beliebte Festzug mit Kapellen, Gruppen und Themenwagen durch die Fürther Straßen. Wer wohl in diesem Jahr die schönsten Kostüme hat? Wir sind gespannt.

Foto: Fritz Kopetzky So schön war der Festumzug beim Fürther Johannismarkt 2023.

Besucherbergwerk "Marie in der Kohlbach"

Südöstlich von Hohensachsen, im Randbereich des Odenwalds, liegt das Kohlbachtal. „Am Kohlbach“ liegt das ehemalige Blei- und Silberbergwerk „Marie in der Kohlbach“, hier wurde seit dem Mittelalter Bergbau betrieben. Am Samstag, 22. Juni, um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung für kleine und große Bergwerk-Fans statt. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung unter 06201 59 28 23 oder tourismus@weinheim.de möglich.

Foto: Thomas Rittelmann Im Besucherbergwerk führen ein 50 Meter langer Stollen und zwei Schächte in die Tiefe.

Tag der offenen Tür und Flohmarkt

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim feiert am Sonntag, 23. Juni, ihren Tag der offenen Tür mit einem großen Krempel-, Kleider- und Spielzeugflohmarkt von 10 bis 16 Uhr am Feuerwehrzentrum in der Bensheimer Straße, Weinheim. Natürlich gibt es auch Infostände, eine Fahrzeugschau und die Spielstraße mit Hüpfburg und Schauübungen.

Foto: Fritz Kopetzky Die Feuerwehr zum Anfassen gibt es am Sonntag in Weinheim.

Mannheimer Streetdance-Contest

Am Sonntag, 23. Juni, ab 12 Uhr, findet in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, der 26. Mannheimer Streetdance-Contest statt. Die Veranstaltung wird ein mitreißendes Spektakel für alle Tanzbegeisterten. Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Streetdance-Szene sind eingeladen, ihr tänzerisches Können zu präsentieren oder einfach zuzuschauen. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Einschränkungen und deren Begleitpersonen ist frei, Erwachsene können ihren Eintrittspreis selbst bestimmen.

Foto: Canva Design Bis zu 400 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Baden-Württemberg und deutschlandweit werden in Mannheim erwartet.

Noch mehr Ausflugstipps