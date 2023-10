Wenn das Leben im Internet nach dem Tod weitergeht

Mit nur wenigen Klicks können wir im Internet so gut wie alles bestellen oder buchen: Kleidung, Möbel, die perfekte Ferienwohnung für den Urlaub oder Unterhaltungspakete von Streamingdiensten. Mit ebenso wenigen Klicks ist schnell auf jedem dieser Portale ein Kundenkonto angelegt. Über soziale Medien stehen wir weltweit mit unseren Freunden und der Familie in Kontakt. Aber was passiert eigentlich mit all diesen Accounts, wenn wir tot sind?