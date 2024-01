Wer auf den Mannheimer Planken auf Fontanella folgt

Die Nachfolge für das im Oktober auf den Mannheimer Planken geschlossene Eiscafé Fontanella ist geklärt. Und für alle Liebhaber eines erfrischenden Eises sind es gute Nachrichten, denn in dem Laden in O 4 wird wieder ein Eiscafé eröffnen. Wenn alles so verläuft wie geplant, wird es sogar einen beinahe nahtlosen Übergang zwischen altem und neuem Betreiber geben: Die Eröffnung des „Del Sole“ ist schon im März geplant.