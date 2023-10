Warum auf den Mannheimer Planken der nächste Schuhladen schließt

Gerade erst hat die umgebaute ÖVA-Passage in der Mannheimer City die Vollvermietung erreicht, da bahnt sich schon wieder der Auszug eines großen Mieters in prominenter Lage an. Und – wie schon so oft in den vergangenen Wochen und Monaten – ist es erneut ein Schuhgeschäft, das den Rückzug aus Mannheim antritt. Die noch recht junge Marke Onygo, ein Konzept, das auf junge Frauen ausgerichtet ist, wird eingestellt – und zwar bundesweit. „Nach einer umfänglichen Prüfung verschiedenster Optionen haben wir uns mit großem Bedauern bereits Ende August dazu entschieden, den Geschäftsbetrieb des Vertriebskonzepts Onygo mit aktuell 28 Filialen bis spätestens zum 31. August 2024 einzustellen“, erklärt ein Sprecher des Mutterkonzerns Deichmann.