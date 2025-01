Weinheim. Schon wieder schließen in der Weinheimer Innenstadt diverse Geschäfte. Damit setzt sich der Trend leer stehender Gebäude, über den unsere Redaktion Ende vergangenen Jahres berichtete, fort. Bereits in diesem Monat schloss das 24-Stunden-Kiosk in der Bahnhofstraße seine Pforten. Bald folgen zwei Bekleidungsgeschäfte in der Hauptstraße. Und auch der Besitzer des orientalischen Kunsthandwerksladens „Petit Maroc“ ist aufgrund zu hoher Mieten kurz davor, die Reißleine zu ziehen.