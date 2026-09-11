Wo zum Ferienende sommerliche Temperaturen erwartet werden
Wer das letzte Wochenende der Sommerferien draußen genießen will, bekommt bis Samstag Sonne satt. Aber am Sonntag droht ein Wetterumschwung. Wo bleibt das Sommerfeeling am längsten erhalten?
Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Start ins letzte Ferienwochenende in Baden-Württemberg zeigt sich der Sommer noch einmal von seiner sonnigen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt einen überwiegend freundlichen Freitag an. Trotz teils kompakter Wolkenfelder und einiger Quellwolken soll es meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen 19 Grad auf der Alb, im Schwarzwald sowie im Allgäu und bis 25 Grad in der Rheinebene. Der Wind wehe schwach aus westlichen Richtungen.
Viel Sonnenschein am Samstag
In der Nacht zum Samstag ziehen den Angaben zufolge Wolkenfelder durch. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 11 bis 7 Grad. Lokal könnte es auf bis 4 Grad heruntergehen. Ein Pulli am frühen Morgen schadet demnach nicht.
Am Samstag soll es dann viel Sonnenschein bei lockerer Quellbewölkung geben. Der DWD erwartet wieder oft sommerliche Bedingungen: Die Höchstwerte reichen von 21 Grad auf der Alb bis 27 Grad in Baden. Der Wind bleibe schwach.
Wetterumschwung mit Schauern
Am Sonntag zeigt sich der Himmel den Angaben zufolge nur anfangs noch sonnig. Von Nordwesten zieht laut der Vorhersage bald starke Bewölkung auf. In der Folge seien dann auch Schauer oder Regen wahrscheinlich.
Die Höchsttemperatur liege zwischen 23 und 28 Grad, wobei es am wärmsten in Südbaden werde. Im höheren Bergland erwarten die Fachleute etwas über 20 Grad. Der Wind bleibe schwach aus westlichen Richtungen.
In der Nacht werde es wechselnd bis stark bewölkt. Gelegentlich könnten Schauer dabei sein, kündigte der DWD auf seiner Internetseite an. Wenn dann am Montagmorgen für viele Kinder und Jugendliche die Schule wieder losgeht, bewegen sich die Temperaturen voraussichtlich zwischen 15 und 9 Grad.