Sonne satt: Der Sommer nimmt Fahrt auf
Heute wird es bis zu 32 Grad heiß. Viel Sonne ist für das ganze Pfingstwochenende vorhergesagt. Nur Sonntagnachmittag könnte es einzelne Gewitter geben.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - In Hessen kommt der Sommer schon vor seinem offiziellen Start in Schwung. Am heutigen Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst miteilte. Den ganzen Tag über bleibt es sonnig und niederschlagsfrei - bei leichtem Wind.
Das sommerliche Wetter setzt sich über das lange Pfingstwochenende fort. Viel Sonne und blauen Himmel gibt es auch am Sonntag. Nur am Nachmittag sind vor allem über dem Bergland einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Dabei könnte es Windböen bis 60 km/h und Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter geben.
Die Nacht zum Montag bleibt trocken bei wenig Bewölkung. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 10 Grad, in Nordhessen auf 12 bis 7 Grad.
Sonne satt steht auch am Pfingstmontag an: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad. Auch die Nacht zum Dienstag ist laut Meteorologen meist klar. Und am Dienstag wird es noch heißer: Da soll es bis zu 34 Grad heiß werden. Am Mittwoch wird es dann wieder kühler.