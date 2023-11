Woher wusste Peter F. von dem Messer?

Am vierten Tag berichtet ein Ermittler vom hessischen Landeskriminalamt (LKA) von seiner Fahrt am 23. März nach Schleswig-Holstein, wo sich Peter F. im Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus befand. Am Abend zuvor war eine Folge der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ ausgestrahlt worden. Seine Kollegin Tanja Becker erklärte dort, es gebe neue Entwicklungen im Fall Hoffmann, und lancierte einen Hinweis – offenbar um Peter F. aus der Reserve zu locken. Der Polizeibeamte gibt an, er habe F. darüber informiert, dass gegen ihn ermittelt werde und dass weitere Maßnahmen anstünden. Allerdings erst am nächsten Tag, denn Becker habe erst nach Norddeutschland reisen müssen.