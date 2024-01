Wolfgang Guckert über die Bauernproteste und den Verdienst von Landwirten

Die Bauern in Deutschland protestieren aktuell massiv gegen die Sparpläne der Bundesregierung, die aufgrund ihres 60-Milliarden-Finanzlochs die Dieselsubventionen und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge streichen möchte. Auch in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region kam es in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen. Die Auswirkungen, die der Schritt der Ampel-Koalition für die Bauern haben, fallen ganz unterschiedlich aus – je nachdem, wie der Betrieb aufgestellt ist.