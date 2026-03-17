Tötungsdelikt

Zwei Menschen in Lokal in Raunheim erschossen

In einem Bistro fallen Schüsse. Zwei Menschen erliegen noch vor Ort ihren Verletzungen. Was ist bekannt?

Fahndung nach Schützen läuft. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Fahndung nach Schützen läuft. (Archivbild)

Raunheim (dpa) - In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Dies teilte die Polizei am Morgen mit. Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro betreten und auf die zwei Menschen geschossen haben. Beide seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. 

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Der Täter floh nach Polizeiangaben. Nach ihm werde gefahndet. Der Bereich um das Bistro sei weiträumig gesperrt. Die Fahndung nach dem Schützen laufe mit einem großen Polizeiaufgebot.

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