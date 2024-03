26-Jähriger in Grasellenbach von maskierten Männern attackiert

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen, den 27. März, in Hammelbach, einem Ortsteil von Grasellenbach , von drei noch unbekannten jungen Männern attackiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen traf der 26-Jährige gegen 9.00 Uhr in der Fürther Straße, im Bereich des Motocrossplatzes, auf das Trio. Dort schlugen sie unvermittelt auf ihn ein, entrissen ihm eine Halskette und entwendeten zunächst ein Handy und eine Smartwatch. Sie forderten ihn zudem in gebrochenem Deutsch und in englischer Sprache sein Geld herauszugeben. Als der Angegriffene zu verstehen gab, dass er kein Geld bei sich habe, flüchtete das Trio in Richtung Ortsmitte und ließ alle vorher erbeuteten Gegenstände zurück. Der Mann zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu.