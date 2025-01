Absteinach: Baustellenampel an Kindergarten sorgt bei Autofahrern für Unverständnis

Abtsteinach. Für Irritationen sorgte bei der Sitzung des Abtsteinacher Bau- und Umweltausschusses die Baustellenampel in Ober-Abtsteinach am „Stoanischer Abenteuerland“. Denn diese läuft bereits, ohne dass gebaut wird, wie Marco Fitzer (SPD) in seiner Anfrage schilderte. Zumindest solange dort noch keine Bauarbeiten laufen, könne man diese doch ausmachen. Eigentlich sollte dort die letzte von insgesamt vier Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden.