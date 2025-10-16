Polizei

Abtsteinach: Alte Weltkriegsbombe gefunden

Der Kampfmittelräumdienst birgt am Donnerstagsmittag den Sprengsatz.

Eine Brandbombe, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, sorgte für einen Einsatz des Kampfmittelräumdienstes in Abtsteinach. Foto: Marco Schilling
Eine Brandbombe, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, sorgte für einen Einsatz des Kampfmittelräumdienstes in Abtsteinach.
