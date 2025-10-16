Polizei Abtsteinach: Alte Weltkriegsbombe gefunden Der Kampfmittelräumdienst birgt am Donnerstagsmittag den Sprengsatz. 16.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling Eine Brandbombe, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, sorgte für einen Einsatz des Kampfmittelräumdienstes in Abtsteinach. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Blindgänger Weltkriegsbombe in Kassel ist entschärft Bei Bauarbeiten ist in Kassel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ein nahegelegener Campingplatz musste teilweise geräumt werden. Am Nachmittag gab es Entwarnung. 20.08.2025 Blindgänger Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt die Feuerwehr Entwarnung. 07.08.2025 Bombenfund Weltkriegsbombe auf Gießener Schulgelände entschärft Die Umgebung wurde evakuiert, betroffen waren rund 1.200 Anwohner. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Weltkriegsbombe bis in den späten Abend. 19.11.2024 Bombenentschärfung Kampfmittelräumdienst sprengt erfolgreich Bombe Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Sperrung hatte Folgen in der Luft und am Boden. Am Abend kommt die Entwarnung. 07.06.2024 Kriegsfolgen Erneut Weltkriegsbombe in Hanau kurz nach Fund entschärft 03.05.2023