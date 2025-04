Abtsteinach putzt sich für das Osterfest heraus

Abtsteinach. Die Gemeinde Abtsteinach putzt sich pünktlich zum Osterfest heraus: Gleich zwei Brunnen erstrahlen in österlichem Gewand und erfreuen mit ihren bunten Farben die Ortsbürger. Während sich um den Brunnen in der Mackenheimer Straße einige Anwohner mit viel Herz und Kreativität kümmern – Bürgermeister Sven Bassauer bedankt sich in einem Facebook-Post bei Hans und Inge Kumpf, Christine Größl und Inge Knapp –, wird der Rathaus-Brunnen von einer engagierten Frauengruppe geschmückt, die diese Tradition mit viel Engagement weiterführt: Für das Bewahren dieser liebevollen Tradition bedankt sich der Rathauschef bei Julia Schmitt, Tina Hintenlang, Katharin Kohl, Sabine Bachmann, Alexandra Hintenlang, Alexandra Schmitt, Theresa Hoffmann, Meike Brabez und Britta Wetzel, die den Brunnen zu einem Hingucker gemacht haben. Und auch die Kleinsten der Gemeinde waren kreativ und haben dabei geholfen, die Gemeinde pünktlich zum Osterfest zu schmücken. Die Kinder vom Kindergarten Wirbelwind haben mit ihren selbst bemalten Eiern die Sträucher rund um die Brunnen verschönert. Und auch die Kinder des Abenteuerlands haben bunte Dekoration für den Rathausbrunnen gebastelt.