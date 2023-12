Abtsteinacher Waldwirtschaftsplan 2024 nur mit leichtem Plus

Circa 10 000 Euro Plus weist der Waldwirtschaftsplan 2024 für Abtsteinach auf, den Forstamtsleiter Ronny Kolb in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschuss vorstellte. Eine Summe, die seinen Worten nach schnell dahinschmelzen könnte, wenn es Dürreschäden gibt oder der Borkenkäfer großen Hunger hat. Somit sei dieser also „mit Vorsicht zu genießen“. Die Mandatsträger empfahlen der Gemeindevertretung die Beschlussfassung.