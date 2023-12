Klimaangepasstes Waldmanagement: Ein Förderprogramm mit Fallstricken

„Klimaangepasstes Waldmanagement“ (Klawam) heißt ein neues Förderprogramm des Bundes. Es wurde in der vergangenen Sitzung des Wald-Michelbacher Bau- und Umweltausschusses von Stefan Doetsch (CDU) am Beispiel Mörlenbach angesprochen. Forstamtsleiter Ronny Kolb vom Forstamt Beerfelden wies hier auf hohe Anforderungen hin. Mit einigen der zwölf Parameter tue man sich in einem Fichtenbetrieb wie dem Wald-Michelbacher schwer. Andererseits lockt der „schnöde Mammon“: 100 000 Euro könnte die Gemeinde für ihre 1600 Hektar Wald an Fördergeldern erhalten – doch die seien mit Vorsicht zu genießen. Denn wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss den Zuschuss mit Zins und Zinseszins zurückzahlen.