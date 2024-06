"Alla-Hopp-Anlage nach gültigen Regelungen entstanden“

Die Diskussionen um die Alla-Hopp-Anlage in der Gemeinde Abtsteinach reißen nicht ab. Nachdem Peter Jöst von der CDU-Fraktion in der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung kritisiert hatte, dass ein Bebauungsplan für die Anlage fehle und das der Grund dafür sei, dass es keine rechtliche Handhabe gegen die Klagen der Anwohner gebe, weist Altbürgermeister Rolf Reinhard diesen Vorwurf in einer Stellungnahme zurück.

„Die Alla-Hopp-Anlage ist nach den gültigen Regelungen des Baugesetzbuches entstanden. Demnach können Bauvorhaben, bei denen es sich um innovative Bauprojekte handelt oder die einen besonderen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten und die insbesondere auf Gemeinbedarfsflächen liegen, auch ohne Bebauungsplan genehmigt werden. Und von dieser Sonderregelung hat man bei der Alla-Hopp-Anlage Gebrauch gemacht“, erklärt Reinhard und unterstreicht: „Niemand hat sich hier über das geltende Recht gestellt.“

Beschluss im Jahr 2016

Als nach der Einweihung der Anlage 2015 in den ersten Monaten der Besucherandrang noch recht hoch war, habe sich die Gemeinde dazu entschlossen, einen gesonderten Parkplatz zu bauen, den ruhenden Verkehr neu zu regeln und die Öffnungszeiten zu reglementieren. Darüber hinaus sei mit dem Kreisbauamt vereinbart worden, nun ergänzend einen Bebauungsplan aufzustellen und das gesamte Projekt neu zu überplanen. Der Beschluss der Gemeindevertretung hierzu sei dann noch kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2016 getroffen worden.

„Warum dieser Bebauungsplan bis heute nicht erstellt und abgeschlossen wurde, entzieht sich somit meiner Kenntnis. Diese Frage muss Peter Jöst sich selbst beantworten, zumal er glaubt, mit diesem Bebauungsplan hätten alle Probleme geregelt werden können. Mir vorzuwerfen, dass der Bebauungsplan bis heute fehle, ist absurd“, führt Reinhard aus. Auch sollte man wissen, dass ein Bebauungsplan – entgegen den Aussagen von Peter Jöst und der CDU-Fraktionsvorsitzenden Brigitte Wetzel – keine Garantie dafür sei, dass Lärmschutzklagen verhindert werden könnten. „Tagaus, tagein werden bundesweit Bebauungspläne angegriffen und mit Klagen überhäuft.“ Deshalb habe er auch die Befürchtung hinsichtlich des Festplatzes und Spielplatzes in Ober-Abtsteinach geäußert, die neu angelegt werden sollen. „Im Übrigen habe ich nie gesagt, dass für die vorgenannte Fläche in Ober-Abtsteinach kein Bebauungsplan vorliege. Dies ist für eine mögliche Lärmschutzklage zunächst auch völlig unbedeutend. Es ist aber sehr naiv, den Menschen glauben zu machen, das Problem wäre hiermit erledigt“, erklärt er weiter.

Foto: Fritz Kopetzky Teile der Alla-Hopp-Anlage wie den Spielpavillon hat die Gemeinde Abtsteinach derzeit stillgelegt, weil zwei weitere Klagen von Anwohnern wegen Lärmbelästigung vor Gericht verhandelt werden beziehungsweise ein neuer Vergleich getroffen werden soll.

Außerdem nahm er Stellung zu einer Äußerung von Bürgermeisterin Angelika Beckenbach. Laut Bericht der Odenwälder Zeitung (25. Mai 2024) hatte sie in der vergangenen Gemeindevertretersitzung erklärt, dass die Aussage, der Lärmschutz sei bei der Planung und Genehmigung nicht beachtet worden, nie getroffen worden sei. Dem OZ-Artikel vom 10. Mai 2024 zufolge habe sie in der vergangenen Bürgerversammlung genau dieses gesagt: „Im Zuge der ersten juristischen Auseinandersetzungen wurde gerichtlich festgestellt, dass das Kreisbauamt bei der Baugenehmigung, die Lärmemissionen nicht berücksichtigt hat und aufgrund dieses Verfahrensfehlers die Genehmigung gar nicht erst hätte erteilt werden dürfen.“ Und: „Die Anlage ist eigentlich illegal.“

Die Aussagen von Beckenbach würden sich also widersprechen. Dazu erklärt Reinhard: „Von Beginn an bis heute gibt es eine rechtsgültige Baugenehmigung für die Alla-Hopp-Anlage. Sie wurde zwischenzeitlich vom Kreisbauamt aufgrund des ersten Vergleiches zwar modifiziert, ist und bleibt aber so lange gültig, bis sie das Gericht in einem rechtskräftigen Urteil aufhebt oder per Beschluss aussetzt. Aktuell öffentlich von einer illegalen Anlage zu sprechen, lässt tief blicken.“

Vier Module

Außerdem betont Reinhard, dass er nie gefordert habe, dass die gesamte Alla-Hopp-Anlage als Kinderspielplatz genehmigt werden solle. „Es war und ist noch immer meine Zielrichtung, dass man, wie in der zugrunde liegenden Schallimmissionsprognose vom Gutachter dargelegt, den Lärmschutz in den vier angelegten Modulen – dem Kleinkinderspielplatz, dem Kinderspielplatz, der Spielfläche für die Jugendlichen und der Spielfläche für die Erwachsenen – unterschiedlich bewerten muss. Dies wurde offensichtlich in den Gerichtsverhandlungen nie ausreichend dargelegt.“

Die Alla-Hopp-Anlage sei eine generationsübergreifende Bewegungs- und Begegnungsanlage, salopp gesagt ein gemeinsamer Spielplatz für alle, von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Das sei das Neue und Innovative an dieser Anlage. Darin begründe sich ihr außerordentlicher Erfolg. Und deshalb lasse sie sich in ihrer Gesamtheit seiner Meinung nach weder als Kinderspielplatz noch als Freizeitanlage im Sinne der vom Gericht zitierten Freizeitlärm-Richtlinie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) einordnen.

Anlagen nach dieser Richtlinie seien beispielsweise Spielhallen, Rummelplätze, Autokinos, Freizeitparks, Vergnügungsparks, Erlebnisbäder, Grillplätze, Abenteuerspielplätze, Sommerrodelbahnen, Zirkusse oder Hundedressurplätze – allesamt Anlagen, die im Wesentlichen eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgten und in erster Linie für das regionale und überregionale Publikum und nicht für das örtliche gebaut würden. Sie seien deshalb nicht mit der Alla-Hopp-Anlage vergleichbar.

Weiterhin sei in der Richtlinie noch aufgeführt: „Die Hinweise gelten auch nicht für Kinderspielplätze, die die Wohnnutzung in dem betroffenen Gebiet ergänzen. Die mit ihrer Nutzung unvermeidbar verbundenen Geräusche sind sozialadäquat und müssen deshalb von Nachbarn hingenommen werden.“ Wenn man die einzelnen Module nun für sich betrachte, müsse man zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass die beiden Module für Kleinkinder und Kinder in der Lärmbetrachtung keine Rolle spielen dürften. Dies sei auch die Meinung des Gutachters der Lärmschutzprognose gewesen, so Reinhard.

Separate Sicht