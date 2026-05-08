Blaulicht-TickerBlaulicht-Ticker Auf der B38 in Rimbach hat's gekracht Kurz nach 8 Uhr hat sich in der Ortsdurchfahrt von Rimbach ein Verkehrsunfall ereignet. von Stefan Jünger 08.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagmorgen auf der B38 in der Rimbacher Ortsdurchfahrt gekommen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: