Auf der B38 in Rimbach hat's gekracht

Ampel ausgefallen: Unfall auf Weinheimer B38-Kreuzung

An derselben Kreuzung der B38 mit Westtangente und Viernheimer Straße in Weinheim, an der es erst am Freitagabend einen Unfall gab, hat es am Samstagvormittag erneut gekracht. Mehrere Verkehrsteilnehmer ignorierten danach die Absperrungen.