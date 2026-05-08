Blaulicht-Ticker
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Auf der B38 in Rimbach hat's gekracht

Kurz nach 8 Uhr hat sich in der Ortsdurchfahrt von Rimbach ein Verkehrsunfall ereignet.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagmorgen auf der B38 in der Rimbacher Ortsdurchfahrt gekommen. Foto: Marco Schilling
Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagmorgen auf der B38 in der Rimbacher Ortsdurchfahrt gekommen.
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