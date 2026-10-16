Aus Masten werden bei Mörlenbach und Birkenau Erdkabel
Ende Oktober beginnen die Arbeiten zwischen den Ortsteilen Geisenbach und Schnorrenbach. Sie dauern rund ein Jahr an. „Es kommt zu Einschränkungen“, bereitet die e-netz die Anwohner vor.
Mörlenbach/Birkenau.. Die e-netz Südhessen ersetzt das Mittel- und Niederspannungsnetz zwischen Mörlenbach-Geisenbach und Birkenau-Schnorrenbach auf einer Länge von 2,7 Kilometer durch Erdkabel. Dier Arbeiten beginnen laut einer Pressemitteilung des Unternehmens Ende Oktober und dauern bis Ende 2027 an. Gleichzeitig verlegt das Unternehmen Hausanschlüsse und Leerrohre für die künftige Versorgung mit Breitband-Glasfaserkabeln.
Noch im Jahr 2026 werden zwei neue Transformatorenstationen als Fertigbaustationen per Schwertransport geliefert und aufgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich in Woche ab dem 26. Oktober im Vöckelsbacher Weg in Geisenbach. „Für die Arbeiten wird die Verbindungsstraße zwischen Vöckelsbach und Geisenbach voraussichtlich für sechs bis acht Wochen vollständig gesperrt“, teilt die e-netz mit. Eine Umleitung führt den Verkehr um die Baustelle herum.
Anwohner werden informiert
Innerhalb Geisenbachs kann es während der Bauphase zu Behinderungen kommen. Die e-netz informiert die Anwohnerinnen und Anwohner darüber noch einmal gesondert. In Schnorrenbach starten die Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2027. Auch dort müssen Verkehrsteilnehmer zeitweise mit Einschränkungen und Sperrungen rechnen. Die e-netz informiert die betroffenen Haushalte rechtzeitig, verspricht sie.
Sobald die neuen Kabel in Betrieb sind, baut die e-netz die bestehenden Freileitungen und Maststationen zurück. Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich im Herbst 2027, wie die e-netz Südhessen in der Pressemitteilung abschließend schreibt..
Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen informiert die e-netz Südhessen zudem über die App e-netz Ticker und auf www.e-netz-suedhessen.de