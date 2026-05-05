Mörlenbach

B38: Ampel am Abzweig nach Reisen am Morgen ausgefallen

Warum die Anlage an der Kreuzung zum Saukopftunnel repariert werden musste.

Für einige Stunden war am Dienstagmorgen die Ampelanlage der B38 an der Kreuzung nach Reisen und zum Saukopftunnel ausgefallen. Foto: Stefan Jünger
Für einige Stunden war am Dienstagmorgen die Ampelanlage der B38 an der Kreuzung nach Reisen und zum Saukopftunnel ausgefallen.
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