Mörlenbach B38: Ampel am Abzweig nach Reisen am Morgen ausgefallen Warum die Anlage an der Kreuzung zum Saukopftunnel repariert werden musste. von Stefan Jünger 05.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stefan Jünger Für einige Stunden war am Dienstagmorgen die Ampelanlage der B38 an der Kreuzung nach Reisen und zum Saukopftunnel ausgefallen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: