Behindertenhilfe Bergstraße freut sich über gespendete Tonies

Alle Jahre wieder zieht es die Kinder und Jugendlichen, die im Bereich „Kinder, Jugend & Familie“ der Behindertenhilfe Bergstrasse gGmbH (bhb) Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen, im Winter in die Innenräume in der Auerbacher Schloßstraße. Einer der Anziehungspunkte für die Mädchen und Jungen ist die Tonie-Box, die vor einem guten Jahr für den Bereich angeschafft wurde.

Bereits damals haben die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Kinder, Jugend & Familie“ großzügig ihre ausgehörten „Tonies“ an die Kinder mit Beeinträchtigung gespendet. „Viele weitere Familien sind dem Aufruf gefolgt, gebrauchte oder neue ‚Tonies‘ zu spenden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wegen des großen Erfolgs der Aktion wollen sie auch in diesem Winter dafür werben, neue, doppelte und ausrangierte Hörspiele an die bhb abzugeben. „Für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen sind die Hörspiele und Musikstücke ein echter Hit“, heißt es aus der bhb. „Gut gefällt ihnen vor allem, dass sie die Figuren selbstständig auflegen und tauschen können. Das ist mit einer CD nicht so leicht möglich.“