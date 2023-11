Vorläufiges Aus für inklusives Wohnprojekt

Bei der Neueröffnung der Kita „Räuberhöhle“ in der Hirschhorner Straße in Heppenheim im Juni 2022 war mit Christian Dreiss auch der Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) vor Ort und freute sich auf eine gute Nachbarschaft. Denn genau nebenan plant die bhb ein inklusives Wohnprojekt. Eigentlich sollte es schon bald losgehen mit dem Bau. Doch jetzt kam das vorläufige Aus. Grund: Die Kosten sind explodiert und so nicht mehr darstellbar.