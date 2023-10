Es ist ein spannendes Projekt, das bei dem ein oder anderen Beteiligten im Vorfeld etwas Kribbeln auslöste: Beim „Schichtwechsel“ tauschen Mitarbeiter von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit Beschäftigten regionaler Betriebe für einen gewissen Zeitraum ihren Arbeitsplatz. Die Fürther Einrichtung der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) hat dem bundesweiten Aktionstag am Donnerstag vorgegriffen. Mit den Firmen Spir Star in Mitlechtern und Cortec in Affolterbach hat es in den vergangenen Wochen ein entsprechendes Austauschprogramm gebeben.