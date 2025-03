Der Weg in ein unabhängiges Leben

Fürth. Philipp Hackenberger bezeichnet sich selbst als „wirklichen Odenwälder“. Geboren in Lindenfels und aufgewachsen in Albersbach, wohnt der 31-Jährige seit Januar in Fürth-Lörzenbach. Er nutzt ein Wohnangebot der Behindertenhilfe Bergstraße gGmbH (bhb), das Stationär Begleitete Wohnen. Dort lebt er in einer Wohngemeinschaft mit vier weiteren Personen, die temporär unterstützt werden, wie die bhb berichtet.