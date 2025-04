Birkenau: 200 Kinder, drei Tänzerinnen und ein großer, rosa Osterhase 

Birkenau. Was war das für ein wunderschönes Bild: Kaum hatten der Gründer von BirkeNOW, Noel Vitar, und Bürgermeister Milan Mapplassary ihre Ansprachen beendet, gab es für die rund 100 zu diesem Zeitpunkt anwesenden Kinder kein Halten mehr: Obwohl an dieser Stelle erst noch eine Ballettaufführung vorgesehen war, erfüllte Kinderlachen die Luft, und die kleinen Birkenauer machten sich aufgeregt auf die Suche nach den im ersten Durchgang versteckten 300 Eiern, die überall auf dem Rathausplatz verteilt worden waren. Am Ende waren es rund 200 Kinder, die sich beteiligten.