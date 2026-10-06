Birkenau: Einbrecher dringen über Keller in Einfamilienhaus ein

Birkenau. Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitagmittag, 2. Oktober, und Dienstagmittag, 6. Oktober, in ein Einfamilienhaus in der Liebersbacher Straße in Birkenau eingedrungen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter wohl über den Keller Zugang zum gebäude. Im Inneren suchten sie anschließend nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem Münzen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen.