Kriminalität

Birkenau: Einbrecher dringen über Keller in Einfamilienhaus ein

Nach dem Einbruch in Birkenau nennt die Polizei einen möglichen Zugangsweg. Die Kriminalpolizei in Heppenheim bittet Zeugen um Hinweise.

Die Einbrecher gelangten wohl über den Keller in das Birkenauer Einfamilienhaus (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Einbrecher gelangten wohl über den Keller in das Birkenauer Einfamilienhaus (Symbolbild).

Birkenau. Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitagmittag, 2. Oktober, und Dienstagmittag, 6. Oktober, in ein Einfamilienhaus in der Liebersbacher Straße in Birkenau eingedrungen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter wohl über den Keller Zugang zum gebäude. Im Inneren suchten sie anschließend nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem Münzen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus
Hinweise gesucht

Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bei einem Einbruch in Viernheim dringen die Täter wohl über ein Fenster ein. Die Polizei ermittelt.

30.03.2026

Heppenheim: Einbrecher dringen über Terassentür in Haus ein
Kriminalität

Heppenheim: Einbrecher dringen über Terassentür in Haus ein

Unbekannte verschaffen sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Haus im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen. Die Kripo ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

19.02.2026

Heppenheim: Einbrecher dringen in Keller eines Mehrfamilienhauses ein
Zeugen gesucht

Heppenheim: Einbrecher dringen in Keller eines Mehrfamilienhauses ein

Unbekannte haben in Heppenheim einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und Diebesgut entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

28.10.2025

Brensbach: Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus – Polizei bittet um Hinweise
Einbruch

Brensbach: Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus – Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben am Freitag ein Einfamilienhaus in der Egerländer Straße heimgesucht und Schränke sowie Schubladen durchsucht.

20.10.2025

Heppenheim: Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Heppenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

In Heppenheim wurde eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

18.08.2025