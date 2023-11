Birkenauer Rathaus wird zum Kinosaal

Bereits zum neunten Mal wurde der Sitzungssaal im Birkenauer Rathaus zum Kino: Im Rahmen des „Europäischen Filmfestivals der Generationen“ wurde in der Gemeinde zu insgesamt zwei Filmabenden eingeladen. Die Streifen, die gezeigt wurden, beschäftigen sich mit den Themen Alter, Altern und demografischer Wandel und wollen zum Nachdenken und zum gegenseitigen Austausch zwischen den Generationen beitragen. Am Montagabend wurde der Film „Hope“ gezeigt, am Dienstag dann „Mit Herz und Hund“. Auch nach der diesjährigen Birkenauer Auflage war klar: Das Filmfestival ist eine lieb gewonnene Veranstaltungsreihe, die man in Birkenau nicht mehr missen möchte.

Das Filmfestival: Die Gemeinde Birkenau beteiligte sich mit zwei gezeigten Filmen bereits zum neunten Mal am „Europäischen Filmfestival der Generationen“. Das Filmfestival findet in diesem Jahr zum 14. Mal und zum elften Mal in der Metropol-region Rhein-Neckar statt. Es handelt sich um eine europaweite Veranstaltungsreihe zu den Themen Alter, Altern sowie demografischer Wandel. Es zeigt aktuelle deutsche und internationale Filme. Ziel des Festivals ist es, zum Dialog der Generationen beizutragen. Weitere Infos unter www.festival-generationen.de

Kein Kinoabend ohne Knabbereien

Verwaltungsmitarbeiterin Sonja Baumgartl begrüßte in Vertretung von Organisatorin Sandra Rausch das Publikum, das im gemütlich hergerichteten Rathaussaal Platz nahm und sich auf den Abend einstimmte. Auf Getränke und Knabbereien musste nämlich nicht verzichtet werden, schließlich gehören diese zu einem echten Kinoabend dazu.

Bürgermeister Milan Mapplassary, der sich vor Beginn des Films an die rund 35 Besucher wandte, freute sich am Montagabend über den Zuspruch zu dieser Veranstaltungsreihe. Er sprach einleitende Worte zu dem Film „Hope“, ein biographisches Werk unter der Regie von Maria Sødahl, der die Geschichte einer Patchworkfamilie erzählt, die in den ohnehin schon stressigen Tagen vor Heiligabend mit einer überraschenden Krebsdiagnose eines Familienmitglieds umgehen muss – und auf ganz eigene Weise in diesen schweren Tagen ein „frohes Fest“ feiert. In dem norwegischen Drama wird außerdem die Geschichte von einem Paar erzählt, das sich zwischen Angst und Hoffnung bewegt, das sich neu kennenlernt, seine Vergangenheit aufarbeitet und sich in der Gegenwart um die ungewisse Zukunft kümmern muss. Und die Hoffnung bleibt.

Im Rennen um den Oscar