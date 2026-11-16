Fürth

Brand in Fürth

Um 5.44 Uhr werden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Zu einem Brandeinsatz wurde die Abteilung Mitte der Feuerwehr der Gemeinde Fürth am frühen Montagmorgen gerufen. Foto: Feuerwehr Fürth
Zu einem Brandeinsatz wurde die Abteilung Mitte der Feuerwehr der Gemeinde Fürth am frühen Montagmorgen gerufen.
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