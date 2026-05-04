Blaulicht

Feuerwehreinsatz in Weinheimer Hauptstraße - Hausmeister hat Lage unter Kontrolle

Die Floriansjünger waren am Montagvormittag zeitgleich bei zwei Einsätzen gefragt.

Die Floriansjünger sind am Vormittag in die Hauptstraße zu einem Einsatz ausgerückt. Foto: Feuerwehr Weinheim
Die Floriansjünger sind am Vormittag in die Hauptstraße zu einem Einsatz ausgerückt.
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