Weinheim: Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße
Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz in der Hauptstraße ausgerückt. Mehrere Anwohner hatten eine Rauchentwicklung gemeldet.
Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war am Mittwochmittag in der Hauptstraße an der Kreuzung zur Lindenstraße im Einsatz. Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach wurden Rauch und Feuer gemeldet. Die Feuerwehr sei von mehreren Anwohnern informiert worden.
Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte wurde der Einsatz bereits nach wenigen Minuten beendet. Nach ersten Informationen handelte es sich um Rauchentwicklung aus einem Kaminrohr. (beu/heh)