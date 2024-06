Brand in Lindenfelser Flüchtlingsunterkunft

Am Montagabend, gegen 20 Uhr, kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Lindenfels zu einem Brand, bei dem fünf Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Laut Polizeiangaben soll das Feuer in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen sein. Alle Personen konnten die Unterkunft in der Nibelungenstraße schnell verlassen. Insgesamt erlitten fünf Personen eine leichte Rauchgasvergiftung, konnten aber vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden. Durch das Feuer wurde ein Zimmer zumindest vorläufig nicht bewohnbar.