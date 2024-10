Bürgermeisterin in Abtsteinach: Was Karin Klemmer erreichen will

Welchen Ort Bürgermeisterkandidatin Karin Klemmer in Abtsteinach am liebsten hat, ist für sie ganz klar. Die Anhöhe hinter ihrem Haus in Mackenheim ist ihr Rückzugsort. Nicht nur sei es dort zu jeder Jahreszeit wunderschön, auch lasse sich beim Blick in die Ferne gut nachdenken – über das, was passiert ist, und das, was noch kommen wird. Zum Beispiel die immer näher rückende Bürgermeisterwahl am 10. November. Deswegen schlug sie für ein Treffen mit unserer Redaktion genau diesen malerischen Ort vor.