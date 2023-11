Comedyduo Mundstuhl kommt 2024 nach Affolterbach

Fans des hessischen Comedyduos Mundstuhl können sich freuen: Lars Niedereichholz und Ande Werner sind im kommenden Jahr in der Peter-Heckmann-Halle in Affolterbach zu Gast. Der Vorverkauf für den Comedyabend am 15. November 2024 hat inzwischen begonnen, wie der Förderverein des SV Affolterbach mitteilt.