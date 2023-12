SV Affolterbach gewinnt Entega-Vereinsaktion

Bereits zum achten Mal hat der Online-Wettbewerb stattgefunden. Das Thema in diesem Jahr: „Stark im Verein, stark fürs Klima“. Die Entega-Vereinsaktion richtet sich „speziell an Vereine, die sich mit einem laufenden oder für 2024 geplanten Projekt rund um den Klimaschutz engagieren“, wird Entega-Vorstand Thomas Schmidt in einer Pressemitteilung des Energieunternehmens zitiert.

Abstimmung Online

Insgesamt 85 Vereine haben an dem Wettbewerb teilgenommen, wie die Entega mitteilt. Der Wettbewerb wurde aus Gründen der Chancengleichheit in die sechs Regionen Bergstraße, Darmstadt, Mainz, Odenwald, Rheinhessen und Ried unterteilt. In jedem Gebiet liefen die Abstimmungen unabhängig. Insgesamt wurde ein Preisgeld in Höhe von 34 500 Euro ausgeschrieben – jeweils 5750 Euro gehen an die fünf Vereine in jedem Gebiet, die am meisten Stimmen für ihr Projekt holen konnte.