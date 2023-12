Die Temperaturen sind mittlerweile alles andere als sommerlich, doch der Förderverein Freibad Birkenau blickt auf seine Arbeit im Vereinsjahr 2023 zurück – und auf eine gute Badesaison mit tollem Wetter und dementsprechend hohen Besucherzahlen, wie er schreibt. „Dennoch waren auch wir enttäuscht über die späte Öffnung und frühe Schließung des Bades“, schreibt der Förderverein. Jedoch habe man eine Lösung für den kommenden Sommer gefunden.

In einer konstruktiven Sitzung habe man sich mit der Gemeindeverwaltung für nächstes Jahr besprochen: Entsprechendes Wetter vorausgesetzt, möchte man wieder erweiterte Öffnungszeiten – von 15. Mai bis 15. September – vereinbaren. Weitere Themen, die in dieser Sitzung behandelt wurden, betreffen unter anderem den Sanierungsbedarf des Schwimmbadgebäudes. In Kürze werde eine Begehung mit der Gemeindevertretung, einem Bausachverständigen und dem Bauamt stattfinden, wie der Förderverein weiter mitteilt. Darüber hinaus stand die Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Förderverein im Mittelpunkt sowie die künftige Finanzierung des Freibads.

„Auch in Hinblick auf unsere finanziellen Mittel blicken wir auf ein gutes Jahr zurück“, schreibt der Förderverein. Er erwirtschaftete Einnahmen für den Erhalt des Freibads durch das Schwimmbadfest mit Glücksrad-Tombola zur Saisoneröffnung, die Yogaveranstaltungen, Wassergymnastik, die Bewirtung bei „Tanz begeistert“ und durch die Ferienspiele.

Unterstützung durch Spenden

Der Förderverein Freibad Birkenau freute sich zudem über eine Spende in Höhe von 2000 Euro, die bei der Aktion „Spendenmarathon“ des örtlichen Supermarkts Bylitza zustande gekommen ist. Bei dieser Aktion, die die Birkenauer Vereine unterstützt, durfte sich der Förderverein über den zweiten Platz freuen: Kunden konnten Spendenchips nach ihrem Einkauf in die Sammelröhre ihres favorisierten Vereins werfen und diesen damit unterstützen. Den ersten Platz belegte die Freiwillige Feuerwehr. Eine weitere Spende in Höhe von 250 Euro hat der Förderverein Freibad von der Sparkasse erhalten. Nicht zuletzt freut sich der Verein, der sich bei allen Spendern, Mitgliedern und Unterstützern bedankt, über steigende Mitgliederzahlen.

Viel vor in der Badesaison 2024

Auch in der kommenden Saison hat der Förderverein bereits viel vor: Anlässlich der Wiedereröffnung ist ein Schwimmbadfest geplant, bei dem die Preise der Schwimmbadumfrage (aus dem Jahr 2022) ausgeschüttet und die Umfrageergebnisse veröffentlicht werden sollen. Wassergymnastik- und Yogaangebote sollen auch im Sommer 2024 fest zum Programm dazugehören. Außerdem sind eine Strandbar an den Wochenenden sowie der Bau einer Boule-Bahn in Planung, wie er abschließend mitteilt.

Spendenkonto:

Den Erhalt des Freibads mit einer Spende unterstützen kann man über das Spendenkonto:

Förderverein Freibad Birkenau e.V. IBAN: DE18670923000034037663