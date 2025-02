Hemsbach. Weniger Leistung, deutlich höhere Eintrittspreise: Die Stadt Hemsbach will das Defizit des Freibades Wiesensee verringern und gleichzeitig das drängende Personalproblem lösen. Die Saisoneröffnung soll in diesem Jahr daher später ausfallen, gleichzeitig soll das Freibad an einem Wochentag geschlossen bleiben. Zusätzlich will die Stadt an die Eintrittspreise um bis zu einem Drittel erhöhen – wenn der Gemeinderat bei dem Vorhaben mitspielt, der in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag, 24. Februar (18 Uhr, Kulturbühne Max), darüber entscheidet.