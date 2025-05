Badesaison am Hemsbacher Wiesensee ist eröffnet

Hemsbach. „Lieber en Strickjäcksche als en Conjäcksche.“ So philosophisch fasst ein Badegast seinen ersten Besuch im Hemsbacher Freibad Wiesensee zusammen. Das ist am vergangenen Donnerstag – zwei Wochen später als in früheren Jahren – in die Badesaison gestartet. Es ist zwar sonnig, aber windig, also eher Strickjäckchenwetter, und so sieht man auf der Wiese kurze Hosen oder auch lange Ärmel wie bei Schwimmmeister Ralf Müller, während der 19 Grad kühle See noch unberührt daliegt.